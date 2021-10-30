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Корниленко прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»

Корниленко прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»
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Бывший форвард «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор клуба Сергей Корниленко прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась со счётом 1:0.

«Для нас были очень важны эти три очка. На неделе мы проиграли ЦСКА и вылетели из кубка. Наверное, с ЦСКА были два разных тайма, а в этой игре мы смогли забить гол и дальше действовали по счёту. На контратаках могли увеличивать своё преимущество.

Максиму Глушенкову никто ничего в раздевалке не говорил. Все радовались победе. У нас хороший мужской коллектив, ребята всё понимают. Сам Максим осознаёт, что мог распорядиться мячом в этом моменте иначе, но это футбол и никто не застрахован от ошибок. Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем.

Удаление Дмитрия Иванисени? Насколько я понял, первую жёлтую карточку арбитр показал Иванисене за разговоры. Мы будем разбираться», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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