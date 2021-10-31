«Атлетико» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Атлетико» — «Бетис». Встреча 12-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Бетис».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Помогать ему будут ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери — Луис Кольядо Лопес.



«Бетис» набрал 21 очко в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Мадридский «Атлетико» (19) — на 6-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 24 очка в 11 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».