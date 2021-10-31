Невилл: Роналду выиграл для «Манчестер Юнайтед» матч с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал победу «красных дьяволов» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).

«Я наблюдал за Роналду на дальней штанге, и его передвижения особенные. То смещения влево, чтобы выбраться из офсайда, затем движение за защитниками. Пас был идеален. Это блестящий гол. Мы говорили о влиянии Роналду на Бруну Фернандеша, но из них вышла хорошая связка.

Роналду должен иметь пасующего партнера. Рядом с ним должен кто-то быть. Нынешняя система игры «МЮ» позволяет это.

Криштиану Роналду – человек, который выиграл для «Манчестер Юнайтед» этот матч. Его завершение было невероятным», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»