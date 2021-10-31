Невилл: Роналду выиграл для «Манчестер Юнайтед» матч с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал победу «красных дьяволов» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).
«Я наблюдал за Роналду на дальней штанге, и его передвижения особенные. То смещения влево, чтобы выбраться из офсайда, затем движение за защитниками. Пас был идеален. Это блестящий гол. Мы говорили о влиянии Роналду на Бруну Фернандеша, но из них вышла хорошая связка.
Роналду должен иметь пасующего партнера. Рядом с ним должен кто-то быть. Нынешняя система игры «МЮ» позволяет это.
Криштиану Роналду – человек, который выиграл для «Манчестер Юнайтед» этот матч. Его завершение было невероятным», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
- 31 октября 2021
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:03
-
12:55
-
12:38
-
12:36
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:51
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:00
-
10:53
-
10:26
-
10:22
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:36
-
09:21
-
06:58
-
00:55
-
00:46
-
00:26
- 30 октября 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:25
-
22:55
-
22:53
-
22:34
-
22:21
-
22:20