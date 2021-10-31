Кокорин посетил русскую церковь во Флоренции

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин посетил русскую церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца, которая расположена во Флоренции (Италия). 30-летний футболист опубликовал фотографию церкви в своём «инстаграме».
Церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца – храм Западноевропейской епархии Русской православной церкви за границей.
Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три неполных матча (31 сыгранная минута) в чемпионате Италии. Всего футболист провёл за «Фиорентину» 7 матчей с момента перехода в команду.
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