Матч «Ювентус» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит испанская бригада арбитров
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит», сообщается на официальном сайте организации.
Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать Хуан Мартинес, которому будет помогать Рикардо Де Бургос.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.
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