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«Локомотив» — лидер нынешнего сезона РПЛ по количеству волевых побед

«Локомотив» — лидер нынешнего сезона РПЛ по количеству волевых побед
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В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счётом 2:1, проигрывая по ходу матча 0:1. Эта волевая победа стала третьей для железнодорожников в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Локомотив» набрал 12 очков в нынешнем сезоне РПЛ, отыгрываясь по ходу матчей – это лучший показатель в лиге, сообщает Opta.

12 очков «Локомотива» (3 победы и 3 ничьих) — это минимум в два раза больше «волевых очков», чем у остальных российских клубов. Железнодорожники проиграли лишь в одном матче, в котором уступали по ходу игры.

«Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», у которого 29 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком».

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