«Атлетико» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Бетиса» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Бетис».



«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Триппьер, Карраско, Де Пауль, Коке, Гризманн, Корреа, Суарес.



Запасные: Леком, Лоди, Врсалько, Фелипе, Эррера, Мартин, Матеус, Феликс.



«Бетис»: Браво, Морено, Э. Гонсалес, Песселья, Монтойя, Гуардадо, Карвалью, Каналес, Родри, Хуанми, Жозе.



Запасные: Силва, Бартра, Х. Гонсалес, Руис, Лайнес, Родригес, Хоакин, Фекир, Р. Гонсалес, Иглесиас, Руибаль, Тельо.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Помогать ему будут ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери — Луис Кольядо Лопес.