Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры

«Атлетико» — «Бетис»: стартовые составы команд на матч 12-го тура испанской Примеры
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Бетиса» на матч 12-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Бетис».

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Триппьер, Карраско, Де Пауль, Коке, Гризманн, Корреа, Суарес.

Запасные: Леком, Лоди, Врсалько, Фелипе, Эррера, Мартин, Матеус, Феликс.

«Бетис»: Браво, Морено, Э. Гонсалес, Песселья, Монтойя, Гуардадо, Карвалью, Каналес, Родри, Хуанми, Жозе.

Запасные: Силва, Бартра, Х. Гонсалес, Руис, Лайнес, Родригес, Хоакин, Фекир, Р. Гонсалес, Иглесиас, Руибаль, Тельо.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Помогать ему будут ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери — Луис Кольядо Лопес.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021