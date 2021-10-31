«Атлетико» разгромил дома «Бетис» и поднялся на четвёртое место в Примере

Сегодня, 31 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 12-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Бетис». Хозяева одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 26-й минуте полузащитник Янник Карраско с передачи Анхеля Корреа вывел «матрасников» вперёд.

Гол Карраско:

На 63-й минуте игры защитник «Бетиса» Херман Песселья забил автогол.

Песселья забивает в свои ворота:

На 80-й минуте нападающий Жоау Феликс отличился после ассиста Карраско.

Гол Феликса:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Помогали ему ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери — Луис Кольядо Лопес.



После 11 сыгранных туров в испанской Примере «Атлетико» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 22 очками в активе. «Бетис» за 12 матчей набрал 21 очко, команда находится на 5-м месте в таблице.

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