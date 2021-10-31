Г. Иванов — о реформах РПЛ: приехал обкуренный голландец и рассказал нам

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Химками». Встреча, проходившая в Химках, закончилась со счётом 0:0. Также Иванов высказался о проекте реформ РПЛ, предлагаемом специалистами из Нидерландов.



«Положение непростое, но что поделаешь. Это же футбол. Весла не бросаем, будем дальше грести. Зимой трансферами усилимся.



Реформы ушли с повестки? И слава богу. Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказал нам». У голландца спрашиваешь: «Кто-то играет в мире по такой системе?». Он говорит, что нет. А почему мы должны? Почему мы должны на себе эксперименты устраивать? Футбольные люди не признали эту реформу, я не вижу пользы.



Я всегда был за лимит, чтобы играли наши ребята. Если сейчас убрать лимит, будет проще привезти иностранцев, но кто в сборной то играть будет? Капелло говорил, что из 60 человек выбирает игроков. Пока нам не стоит лимит отменять. Когда вырастут молодые ребята, тогда он сам отпадёт.



Мы всегда торопимся. В этой ситуации для нас хорошо, если мы попадаем на чемпионат Европы и мира. Не надо строить воздушных замков, что мы что-то там выиграем, что будем чемпионами. Зачем?» — передает слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.