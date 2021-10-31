Хименес рассказал об адаптации Гризманна к игре «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес рассказал об адаптации нападающего Антуана Гризманна к игре «матрасников».



«Гризманн знает, что он значит для команды, насколько важен для нас. Сначала он был немного застенчив, но сейчас раскрывается. Его индивидуальность начинает проявляться. Гризманн силён, он здоров. Нам нужно, чтобы он и все мы росли вместе как команда», — цитирует Хименеса Marca.



В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах за «Атлетико» во всех турнирах и забил четыре мяча.



Напомним, француз перешёл в мадридский клуб на правах аренды из «Барселоны» в минувшее трансферное окно. Соглашение включает в себя обязательство выкупа французского игрока за € 40 млн. Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого также играл за «Атлетико».

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