Алаба: «Бавария» невероятно сильна. Уже можно увидеть почерк Нагельсмана

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился мнением о «Баварии», в которой он выступал до сезона-2021/2022.
«Они невероятно сильны, как и всегда. Уже можно увидеть почерк Юлиана Нагельсмана. Меня это не удивляет, потому что я знаю, что «Бавария» делает всё для успеха.
Я провёл в «Баварии» невероятно приятное и эмоциональное время, которое навсегда останется частью моей жизни. Я мог развиваться как игрок и как личность. Остались очень приятные воспоминания», — цитирует Алабу «Твиттер» Bayern & Germany.
Напомним, Алаба перешёл в «Реал» в июле 2021 года бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.
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