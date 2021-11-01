Мирзов корчился от боли, президент «Урала» возмущался с бровки. Фото ничьей из Химок

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» сыграли вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.
Футболисты подмосковной команды нанесли 15 ударов по воротам соперника (1 — в створ), игроки «Урала» — 10 ударов (7 — в створ).
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
Подмосковные «Химки» набрали 12 очков в 13 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (29).
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 1 ноября 2021
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