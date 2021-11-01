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Алаба: в «Реале» меня не беспокоят сравнения с Серхио Рамосом

Алаба: в «Реале» меня не беспокоят сравнения с Серхио Рамосом
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29-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба выразил мнение о том, что он думает по поводу сравнений с известным экс-игроком «Королевского клуба» Серхио Рамосом.

«Я пришёл в «Реал», чтобы написать собственную историю и показать свою игру. Время от времени я получаю сравнения с Серхио Рамосом, проведшим в клубе 16 лет, но на самом деле они меня не волнуют. Люди принимают то, что я сейчас здесь, желая написать свою историю по-настоящему. Собственно, если говорить о сравнении между нами, то мы представляем разные типы игроков, которых вряд ли можно сравнить друг с другом», — цитирует Алабу Goal со ссылкой на Kicker.

Напомним, что прошлым летом Рамос перебрался во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, а Алаба таким же образом стал игроком «Реала».

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