Белорусский футболист: Рангник ужинал у моей бабушки, когда приезжал на матч БАТЭ

Бывший игрок сборной Беларуси, а также экс-тренер немецкого «Эрцгебирге Ауэ» Алексей Шпилевский рассказал о воспоминаниях, связанных с руководителем по спорту и развитию «Локомотива» Ральфом Рангником.

«Лично мы с Рангником не были знакомы. Его знал мой отец Николай, который привозил его в Беларусь, когда работал агентом Александра Глеба. Ральф ужинал у моей бабушки, когда приезжал на матч БАТЭ, чтобы вживую посмотреть на Александра. Я маленький был, но точно помню, что бабушка его кормила. Ральф тогда работал главным тренером «Штутгарта», а мой отец был знаком с Рангником и смог его уговорить приехать посмотреть Глеба. Тогда ещё не было видео, только кассеты, поэтому приезд и стал возможным. В итоге не пожалел: и Александр и Славик Глебы подписали контракты в Германии.

Считаю, что нужно отдать должное Сандро Шварцу, который доверился игрокам из молодёжки. Он увидел их потенциал, дал им шанс. Это правильный путь, это даёт результат. Сандро опирается на молодых, они слушаются его, тем самым его кейс показывает, что возможно играть интенсивно и в России. Ребята получают шансы и опыт, растут, видно, что они не боятся ошибаться. Всё возможно, нужен только тренер, который будет доверять», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».