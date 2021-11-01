Оуэн Харгривз: по празднованию гола было видно, что Рашфорд зол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз предположил, что форвард Маркус Рашфорд был крайне недоволен тем, что его не выпустили в стартовом составе в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0). Английский нападающий на 71-й минуте заменил Криштиану Роналду и спустя 15 минут отметился голом.

«По празднованию гола была видно, что Рашфорд зол. Но когда у вас в атаке играют две легенды, то жаловаться трудно. Сульшер никогда не уберёт Роналду из стартового состава, но ему был нужен ещё один форвард. Кавани в прошлом сезоне был великолепен. Эдинсон заслуживал выйти в старте раньше.

Рашфорду и Гринвуду обидно выходить на замену, но, возможно, это лучшее решение для баланса в команде. Я уверен, что Рашфорд продолжит забивать, выходя со скамейки», — цитирует Харгривза Daily Mail.

Видео гола Маркуса Рашфорда

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