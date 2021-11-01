«Кажется, кто-то взломал его «твиттер»! Вратарь «Арсенала» отреагировал на слова Шмейхеля

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Рамсдейл отреагировал на похвалу со стороны бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля. Рамсдейл выполнил шикарный сейв в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:0). Петер в своём «твиттере» написал: «Лучшее спасение ворот, которое я видел за последние годы».
«Кажется, кто-то взломал его «твиттер»! Это просто сумасшествие, мне трудно найти объяснение. Ворота нашего соперника защищал его сын Каспер, а Петер пишет в «твиттере» такое. Когда я увидел твит, это был особенный момент для меня», — приводит слова Рамсдейла talkSPORT.
«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков, «Лестер» — 10-е (14).
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