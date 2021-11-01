Конте сегодня прилетит в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом»
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Бывший наставник «Интера» Антонио Конте сегодня, 1 ноября, прилетит в Лондон, чтобы провести итоговые переговоры с руководством «Тоттенхэм Хотспур», сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио. По данным источника, вероятность назначения Конте очень высока. Итальянец готов возглавить «Тоттенхэм», ему интересен проект, а сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.
1 ноября «Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об увольнении с поста главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту. Он проработал в команде около четырёх месяцев. Предыдущим местом работы Санту был «Вулверхэмптон».
Последним для Санту в «Тоттенхэме» стал матч 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «красных дьяволов».
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