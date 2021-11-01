«Я злился на тренера?» Маркус Рашфорд ответил Оуэну Харгривзу
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ответил бывшему полузащитнику «красных дьяволов» Оуэну Харгривзу, который предположил, что форвард был зол на главного тренера Уле-Гуннара Сульшера из-за невыхода в стартовом составе матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).
Англичанин на 71-й минуте заменил португальца Криштиану Роналду и отметился голом. Харгривз сказал, что по празднованию забитого матча было видно, как Рашфорд зол на Сульшера.
«Я злился на тренера? Мы выиграли матч, а это празднование было настоящим облегчением! Это была трудная неделя», — написал Рашфорд в своём «твиттере».
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Новость по темеОуэн Харгривз: по празднованию гола было видно, что Рашфорд зол
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