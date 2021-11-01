Данило: Перед игрой с «Зенитом» мы достаточно злы

Полузащитник «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 2 ноября. Она будет проходить в Турине. Начало — в 23:00 мск.



«Матч с «Зенитом» наступит вовремя. Мы злы после последних матчей. Завтра нас ожидает трудная игра, но мы должны выступить наилучшим образом.



Команда едина. У нас одна цель. Пора объединиться.



Проблемы в обороне? До «Интера» у нас была серия из четырёх игр без пропущенных мячей. Значит, мы знаем, как играть правильно.



Победа в Лиге чемпионов – наша цель. У нас есть необходимые качества и опыт для этого», — передаёт слова Данило корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 9 очков. «Зенит» занимает 3-е место, набрав три очка.