Унаи Эмери – фаворит на пост наставника «Ньюкасла»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери близок к возвращению в английскую Премьер-лигу, где ранее работал с лондонским «Арсеналом». В услугах испанского специалиста заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», информирует Sport1.
Согласно сведениям источника, руководство «Ньюкасла» долго выбирало между несколькими тренерами и остановилось на кандидатуре Эмери. Именно испанец является приоритетной кандидатурой на должность главного тренера.
Ранее СМИ также приписывали интерес «сорок» к Стивену Джеррарду, возглавляющему шотландский «Рейнджерс», и наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинесу.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.
Недавно «Ньюкасл» отправил в отставку своего главного тренера Стива Брюса.
- 1 ноября 2021
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