Опубликована символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо, получивший оценку 8,6. Бразилец отметился забитым мячом в матче 13-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (4:1). Вторая по величине оценка у Кингза Кангва из тульского «Арсенала» — 8,3. Футболист отдал результативную передачу в матче с «Сочи» (1:2).

Сборная 13-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Боян Йокич («Уфа»), Алексей Никитин («Уфа»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Зотов («Рубин»), Кингз Кангва («Арсенал» Тула), Зурико Давиташвили («Арсенал» Тула), Клаудиньо («Зенит»), Илья Берковский («Нижний Новгород»), Сердар Азмун («Зенит»), Матео Касьерра («Сочи»).