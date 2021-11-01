Кель: я бы поставил € 100 на то, что Холанд останется в «Боруссии»

Директор дортмундской «Боруссии» по развитию футбола Себастьян Кель высказался по поводу будущего нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда.

«Конечно, мы пытаемся дать Холанду ощущение, что «Боруссия» может обеспечить ему дальнейшее развитие. Возможно, мы ещё сможем убедить его остаться. Будем бороться за него. Перепробуем все методы, ведь решение ещё не принято. Я бы поставил € 100 на то, что Эрлинг останется в клубе.

Сейчас мяч находится на половине поля Холанда. Я хорошо общаюсь с Райолой. Я знаю, какие цели он преследует. Неправильно полагать, что Мино думает только о деньгах. Он также выбирает вариант, который будет лучше для самого Эрлинга», — приводит слова Келя Goal.com.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет получать в новом клубе не менее € 30 млн в год. Интерес к нему приписывали «Челси», «Ювентусу», «Пари Сен-Жермен», «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».