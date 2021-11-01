Тренера «Сент-Этьена» Пюэля сопровождала домой полиция из-за гнева болельщиков

Главному тренеру «Сент-Этьена» Клоду Пюэлю потребовалась защита полиции из-за поведения болельщиков после матча с «Метцем» (1:1), сообщает GFFN.
Матч с «Метцем» стал для «Сент-Этьена» 12-й игрой без побед подряд. По возвращении команды игроки и тренер были встречены фанатами в аэропорту. Болельщики заблокировали Пюэлю выход и требовали его отставки. Через 20 минут тренер смог покинуть территорию аэропорта. Всю оставшуюся поездку клубный автобус сопровождал полиция. Пюэля также сопроводили домой.
Болельщики «Сент-Этьена» в этом сезоне неоднократно вывешивали баннеры, призывающие Пюэля уйти в отставку. 60-летний специалист не намерен уходить из клуба. «Сент-Этьен» занимает последнее место в таблице Лиги 1, набрав всего 6 очков.
Отметим, матч «Сент-Этьена» с «Анже» (2:2) в 11-м туре чемпионата Франции задерживали из-за поведения фанатов. Начало матча перенесли на час из-за поведения фанатов «Сент-Этьена», которые забросали футбольное поле пиротехникой.
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