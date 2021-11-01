Реднапп: взял бы в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» Кина, он не будет ни с кем возиться

Бывший главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп порекомендовал наставнику «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру взять в свой тренерский штаб экс-игрока «красных дьяволов» Роя Кина.



«Я согласен с Грэмом Сунессом, который говорит, что Уле нужна помощь. Не хочу сказать, что члены его тренерского штаба плохи, но мне кажется, что они слишком спокойные. На прошлой неделе Сульшер выглядел одиноким, когда стоял на бровке.



Знаете, кого бы я взял в «Манчестер Юнайтед»? Все подумают, что я сошёл с ума, но я бы взял Роя Кина. Он не будет ни с кем возиться и со всем разберётся», — цитирует Реднаппа Talksport.



После 10 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе.