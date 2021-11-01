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Азар не хочет уходить зимой из «Реала»

Азар не хочет уходить зимой из «Реала»
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Нападающий «Реала» Эден Азар не хочет уходить из клуба во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca.

По информации источника, в данный момент главная цель бельгийца – играть за «сливочных». Несмотря на то, что игрок недоволен своим положением в команде и малым количеством времени на поле, Эден понимает, что ему нужно быть терпеливее и продолжать работать.

Ранее сообщалось, что форвард во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку. Мадридцы направили предложения о переходе игрока «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».

За мадридский клуб бельгиец выступает с 2019 года. В общей сложности он провёл за команду 53 матча и забил пять мячей. В нынешнем сезоне бельгийский футболист в чемпионате Испании сыграл в девяти матчах и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Азар перешёл в «Реал» из «Челси». Ранее английские СМИ утверждали, что лондонцы заинтересованы в возвращении игрока.

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