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Алаба: в «Реале» всё немного массивнее, чем в «Баварии»

Алаба: в «Реале» всё немного массивнее, чем в «Баварии»
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Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба сравнил мадридский клуб с мюнхенской «Баварией», за которую выступал до сезона-2021/2022.

«Я почувствовал особую атмосферу с первого дня в «Реале». Гуляя по базе или городу, ощущаешь историю этого клуба. «Реал» — нечто особенное.

Как и «Реал», «Бавария» также является одним из самых великих клубов в мире. Тем не менее, при всём уважении к «Баварии», в «Реале» всё немного массивнее», — цитирует Алабу Kicker.

Напомним, Алаба перешёл в «Реал» в июле 2021 года бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.

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