Стало известно, когда Хави может провести первый матч во главе «Барселоны»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави, являющийся основным претендентом на пост наставника «Барселоны», может провести свой первый матч во главе каталонского клуба 20 ноября, сообщает Sport.es.



По информации источника, между клубами всё ещё продолжаются переговоры. Руководство «Аль-Садда» рассчитывает, что испанский наставник останется в команде до матча с «Аль-Духайлем», который состоится в среду, 3 ноября.



Испанец сможет прилететь в Барселону только в четверг, а уже в субботу каталонцы сыграют в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Скорее всего, матч 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», который состоится 20 ноября, станет дебютным для Хави на посту главного тренера «Барселоны».



Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.

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