Игрок сборной Украины: я не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на геев

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин резко негативно высказался о сексуальных меньшинствах.
«Поддерживаю ли я гей-парады? Нет, конечно. Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки. Всё. Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас тут ещё всё по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку… Реально, я не могу на это смотреть.
Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на геев (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). Я просто реально понимаю, что это какое-то гонево. Если мальчики идут и держаться за ручку, то разве они не гонят?» — сказал Беседин в видео на YouTube-канале «Отдушивдушу».
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