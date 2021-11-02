Унаи Эмери отреагировал на информацию об интересе «Ньюкасла» к нему

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери на пресс-конференции ответил на вопрос о слухах по поводу возможного назначения на пост наставника «Ньюкасл Юнайтед». Вчера, 1 ноября, появилась информация, что руководство «сорок» остановилось на кандидатуре испанского специалиста.

«Правда в том, что я ничего не знаю по поводу информации о «Ньюкасле», — приводит слова Эмери Football Espana.

7 октября новым владельцем «Ньюкасла» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Сегодня «Вильярреал» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет швейцарский «Янг Бойз».

Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Челси»

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