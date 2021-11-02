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Дивеев и Ахметов сыграли в пенальти-челлендж с футболистками сборной России

Дивеев и Ахметов сыграли в пенальти-челлендж с футболистками сборной России
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Футболисты сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов сыграли в пенальти-челлендж с игроками женской сборной России Ксенией Коваленко и Надеждой Смирновой.

Задачей челленджа было забить 11-метровый удар разными способами. На воротах стоял голкипер «Рубина» Юрий Дюпин. Видео опубликовано на YouTube-канале сборной России.

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов попали в список.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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