Дивеев и Ахметов сыграли в пенальти-челлендж с футболистками сборной России

Футболисты сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов сыграли в пенальти-челлендж с игроками женской сборной России Ксенией Коваленко и Надеждой Смирновой.
Задачей челленджа было забить 11-метровый удар разными способами. На воротах стоял голкипер «Рубина» Юрий Дюпин. Видео опубликовано на YouTube-канале сборной России.
Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов попали в список.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
- 2 ноября 2021
-
15:32
-
15:25
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
14:42
-
14:33
-
14:31
-
14:16
-
14:11
-
14:04
-
14:00
-
13:53
-
13:37
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:12
-
12:59
-
12:47
-
12:46
-
12:30
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:56
-
11:49
-
11:46
-
11:25
-
11:15
-
10:49
-
10:47
-
10:33
-
10:18
-
10:10