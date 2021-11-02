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«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
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Gracenote оценил шансы «Зенита» на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Gracenote оценил шансы «Зенита» на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
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Портал Gracenote оценил шансы санкт-петербургского «Зенита» на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

По мнению специалистов, вероятность выхода команды Сергея Семака в плей-офф турнира составляет всего 5%. «Зенит» и «Спортинг» с вероятностью более 80% займут 3-е место в своих группах и продолжат борьбу в Лиге Европы УЕФА.

Специалисты также назвали клубы, которые, вероятнее всего, попадут в 1/8 финала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Наибольшие шансы на выход в плей-офф еврокубка имеют «Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Аякс», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Челси» — вероятность выхода этих команд оценивается в более чем 96%. Согласно прогнозу специалистов, в следующую стадию турнира также выйдут «Ред Булл Зальцбург», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Интер», «Атлетико», «Барселона» и «Аталанта».

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