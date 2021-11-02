Бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-главу УЕФА Платини обвинили в мошенничестве

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини были обвинены в мошенничестве. Об этом сообщает Inside the Games.
По информации источника, швейцарская прокуратура после длительного расследования обвинила футбольных чиновников в мошенничестве.
Напомним, швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году € 2 млн Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Платини представил счета на получение не прописанной в контракте зарплаты за работу в качестве советника Блаттера во время его первого президентского срока (1998-2002). Экс-капитан сборной Франции получил вознаграждение с одобрения Блаттера в феврале 2011 года. Платини и Блаттер отрицают свою вину.
- 2 ноября 2021
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