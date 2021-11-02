«Челси» и «Мальмё» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Мальмё» — «Челси». Встреча группы Н пройдёт на стадионе «Эледа» в Мальмё (Швеция), стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Челси».
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Жоржиньо, Кристенсен, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Зиеш, Аспиликуэта, Хаверц.
«Мальмё»: Далин, Бергет, Нильсен, Брорссон, Инносент, Пенья, Колак, Риекс, Ракип, Ахмедходжич, Нанаси.
Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Даниэль Шлагер.
«Челси» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Мальмё» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Ювентус» (9) и «Зенит» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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