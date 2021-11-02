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«Кажется, это выдумка». Геркус — о слухах про желание CFG купить акции «Спартака»

«Кажется, это выдумка». Геркус — о слухах про желание CFG купить акции «Спартака»
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на информацию о возможной покупке части акций московского «Спартака» арабской компанией City Football Group, которая владеет «Манчестер Сити».

«Мне кажется, это выдумка. Это крайне маловероятно, потому что не имеет смысла. Во-первых, у наших клубов очень слабая экономика, далее, они не могут легко перемещать игроков из Европы и в Европу, у нас европейцы подпадают под лимит, в ЕС наши игроки. Кроме этого, из-за падения в рейтинге УЕФА мы ограничены по участию в Лиге чемпионов. Ну и напоследок, 20% — это какое-то несерьёзное участие. Я не верю в достоверность таких намерений», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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