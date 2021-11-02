Гвардиола поддержал Агуэро, выбывшего на несколько месяцев из-за проблем с сердцем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро, который выбыл на несколько месяцев из-за проблем с сердцем. Ранее аргентинец выступал в манчестерском клубе под руководством испанского специалиста.
«Конечно, это тяжёлая новость для всех. Но особенно для самого Серхио и его семьи. От всего «Манчестер Сити» желаю ему скорейшего выздоровления. Время не имеет значения, здоровье и жизнь гораздо важнее.
Может быть, у него и получится вернуться к игре, если же нет – пусть наслаждается жизнью и тем, что он сделал. Всё зависит от ситуации, я не врач, но ему нужно быть осторожнее», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Позже стало известно, что Агуэро выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
Аргентинец перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».
- 2 ноября 2021
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