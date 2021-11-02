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«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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Роналду: я здесь, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед» выиграть трофеи

Роналду: я здесь, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед» выиграть трофеи
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своих планах после возвращения в стан «красных дьяволов».

«Я здесь, чтобы помочь клубу выиграть трофеи. Я не на отдыхе, вернулся, чтобы выиграть титулы, если это возможно. Самое важное в футболе — это выигрывать трофеи.

Мы должны мыслить позитивно, верить и работать вместе. Играя за «Манчестер Юнайтед», вы обязаны побеждать или, по крайней мере, быть очень профессиональными. Если приходится идти на жертвы, нужно идти на них. В противном случае выиграть что-то будет невозможно. Но я верю в это.

У нас есть потенциал и хорошие игроки. Мы должны мыслить масштабнее», — цитирует Роналду Marca со ссылкой на DAZN.

Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

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