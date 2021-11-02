Роналду: сегодня всё проще, но молодые игроки это не ценят

36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о молодых футболистах.
«Желание учиться у меня должно исходить от других игроков, особенно это касается молодёжи.
Я никого не критикую. Это не моя роль. Я говорю не только о футболе. Это новое поколение смотрит на жизнь, проблемы и футбол по-другому. Помню, как трудно мне было играть за «Юнайтед» или сборную. Сегодня всё проще, но молодые игроки недостаточно это ценят», — цитирует Роналду Marca со ссылкой на DAZN.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл семь матчей, четыре раза забил и отдал одну результативную передачу.
Криштиану стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Контракт нападающего с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на год.
- 2 ноября 2021
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