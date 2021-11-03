«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой» благодаря дублю Криштиану Роналду

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед». Встреча группы F прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и закончилась со счётом 2:2.



Счёт на 12-й минуте открыл Йосип Иличич. Дуван Сапата с левого угла штрафной выполнил передачу на Иличича, и тот плотным ударом низом пробил Давида де Хеа. На 45-й минуте Криштиану Роналду сравнял счёт в матче. Бруну Фернандеш оставил пяткой мяч Роналду, и Криштиану расстрелял ворота соперника. На 58-й минуте колумбиец Сапата вывел итальянский клуб вперёд. После этого Роналду оформил дубль, установив финальный счёт в игре.



«Манчестер Юнайтед» в 4 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Аталанта» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Вильярреал» (7) и «Янг Бойз» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».