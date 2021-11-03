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Вратарь киевского «Динамо» — о матче с «Барселоной»: счёт не по игре

Вратарь киевского «Динамо» — о матче с «Барселоной»: счёт не по игре
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Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал поражение в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

«Думаю, что счёт не по игре. Мы старались и имели много моментов, в которых «Барселону» выручил вратарь. Расстроены результатом. Пересмотрим этот матч и сделаем выводы. Результат так себе, мы настраивались на победу и играли на победу. Думаю, это было сегодня видно, игра с нашей стороны получилась хорошей. Но, к сожалению, проиграли.

Ситуация в группе – это не конец света. Мы не опускаем руки, впереди ещё два матча. Мы ещё имеем шансы продолжить выступление в еврокубках весной», — приводит слова Бущана официальный сайт „Динамо“.

«Динамо» занимает четвёртое место в группе E (1 очко), «Барселона» — второе (6).

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