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Гаджи Гаджиев: многие игроки «Зенита» необученные, детский сад

Гаджи Гаджиев: многие игроки «Зенита» необученные, детский сад
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Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«В обороне допустили очень много грубых ошибок, футболисты такого уровня не должны так играть. Индивидуальное мастерство соперника выше, чем у питерцев, но подопечные Семака сыграли ниже своих возможностей. Просто посмотрите, как они пропускали голы. Опорная зона была совершенно открыта, оттуда спокойно проходили и пробивали. Кьеза проходил игроков, но никто потом не страховал. Так играть нельзя. Из-за таких ошибок были ничтожные шансы даже на ничью. «Зенит» хотел отыграться, пытались сыграть агрессивно и более достойно завершить матч.

Полностью разучились организованно играть в защите. Вратарь Станислав Крицюк волновался и не мог управлять своими эмоциями. Многие игроки вовсе необученные. Например, как Дмитрий Чистяков мог так остановить мяч грудью, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении защитника команды играть в обороне», — цитирует Гаджиева Metaratings.

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