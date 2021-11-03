Станислав Сухина покинул пост начальника команды в «Велесе»

«Велес» объявил об уходе Станислава Сухины с поста начальника команды.
«Станислав Валерьевич пришёл в «Велес» в августе этого года. Благодарим его за совместную работу и жизненный опыт. Рады, что вы были частью нашей команды», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на странице в «Инстаграме».
Напомним, ранее Сухина занимал аналогичный пост в «Локомотиве». Он был назначен на должность начальника команды железнодорожников в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021). В июне «Локомотив» объявил об уходе Сухины из клуба.
«Велес» в 20 матчах набрал 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Торпедо» (41).
- 3 ноября 2021
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