«Барселона» хочет продать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Ньюкасл»
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Каталонская «Барселона» хочет продать полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, испанский клуб хочет продать Коутиньо зимой. Сейчас в руководстве надеются на то, что интерес к нему проявит «Ньюкасл». Отмечается, что каталонский клуб согласится отдать Филиппе в аренду с обязательством выкупа.
Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.
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