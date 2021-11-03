«Барселона» хочет продать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Ньюкасл»

Каталонская «Барселона» хочет продать полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский клуб хочет продать Коутиньо зимой. Сейчас в руководстве надеются на то, что интерес к нему проявит «Ньюкасл». Отмечается, что каталонский клуб согласится отдать Филиппе в аренду с обязательством выкупа.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.