Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тин Едвай — о матче с «Галатасараем»: мы приехали сюда за победой, за тремя очками

Тин Едвай — о матче с «Галатасараем»: мы приехали сюда за победой, за тремя очками
Комментарии

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался перед игрой группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем». Матч состоится завтра и начнётся в 20:45 по московскому времени.

«Конечно, мы сожалеем о том, что не смогли взять очки в прошлой игре, и что на данный момент у нас всего один балл. Поэтому мы приехали сюда за победой, за тремя очками. Сейчас мы выглядим лучше как команда. Надеюсь, что завтра мы добьёмся поставленной цели. Разумеется, мы верим в то, что способны выиграть все три оставшихся матча в группе. Мы хорошо подготовлены, усердно работаем, у нас есть достаточные качества для этого. Все усилия мы сейчас направляем на результат завтрашнего матча. Затем у нас будет время для подготовки к двум оставшимся встречам нашего квартета в Лиге Европы. Будем двигаться от игры к игре. Мы верим в себя», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Новость по теме
Маркус Гисдоль: в матче с «Галатасараем» все наши игроки будут биться на сто процентов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021