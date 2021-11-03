Тин Едвай — о матче с «Галатасараем»: мы приехали сюда за победой, за тремя очками

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался перед игрой группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем». Матч состоится завтра и начнётся в 20:45 по московскому времени.

«Конечно, мы сожалеем о том, что не смогли взять очки в прошлой игре, и что на данный момент у нас всего один балл. Поэтому мы приехали сюда за победой, за тремя очками. Сейчас мы выглядим лучше как команда. Надеюсь, что завтра мы добьёмся поставленной цели. Разумеется, мы верим в то, что способны выиграть все три оставшихся матча в группе. Мы хорошо подготовлены, усердно работаем, у нас есть достаточные качества для этого. Все усилия мы сейчас направляем на результат завтрашнего матча. Затем у нас будет время для подготовки к двум оставшимся встречам нашего квартета в Лиге Европы. Будем двигаться от игры к игре. Мы верим в себя», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.