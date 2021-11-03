Тин Едвай — о матче с «Галатасараем»: мы приехали сюда за победой, за тремя очками

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался перед игрой группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем». Матч состоится завтра и начнётся в 20:45 по московскому времени.
«Конечно, мы сожалеем о том, что не смогли взять очки в прошлой игре, и что на данный момент у нас всего один балл. Поэтому мы приехали сюда за победой, за тремя очками. Сейчас мы выглядим лучше как команда. Надеюсь, что завтра мы добьёмся поставленной цели. Разумеется, мы верим в то, что способны выиграть все три оставшихся матча в группе. Мы хорошо подготовлены, усердно работаем, у нас есть достаточные качества для этого. Все усилия мы сейчас направляем на результат завтрашнего матча. Затем у нас будет время для подготовки к двум оставшимся встречам нашего квартета в Лиге Европы. Будем двигаться от игры к игре. Мы верим в себя», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.
- 3 ноября 2021
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:05
-
18:59
-
18:44
-
18:38
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:02
-
16:55
-
16:50
-
16:47
-
16:22
-
16:15
-
16:07
-
15:30
-
15:22