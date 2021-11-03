Виктор Мозес: «Спартак» сыграет с «Лестером» с другой стратегией. Главное — собраться

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».

«Это будет непростая игра. Мы знаем, чего ожидать – уже встречались дома: побеждали, старались, но в итоге проиграли 4:3. Возвращаемся с другой стратегией, главное — собраться и быть командой. В футболе ты иногда проигрываешь, иногда побеждаешь. Да, мы проиграли «Зениту», за что извиняемся перед фанатами. Но завтра будет новая игра, нам нужно думать уже о ней. У «Лестера» преимущество — они играют дома. Мы будем стараться избегать глупых ошибок, которые совершали дома.

Не так часто случается, что один игрок забивает четыре гола в одном матче. Дака очень сильный, талантливый игрок. Повторюсь, мы извлекли уроки и с нетерпением ждём матча», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч «Лестер Сити» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.



Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.