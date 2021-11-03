Виктор Мозес: «Спартак» сыграет с «Лестером» с другой стратегией. Главное — собраться

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити».
«Это будет непростая игра. Мы знаем, чего ожидать – уже встречались дома: побеждали, старались, но в итоге проиграли 4:3. Возвращаемся с другой стратегией, главное — собраться и быть командой. В футболе ты иногда проигрываешь, иногда побеждаешь. Да, мы проиграли «Зениту», за что извиняемся перед фанатами. Но завтра будет новая игра, нам нужно думать уже о ней. У «Лестера» преимущество — они играют дома. Мы будем стараться избегать глупых ошибок, которые совершали дома.
Не так часто случается, что один игрок забивает четыре гола в одном матче. Дака очень сильный, талантливый игрок. Повторюсь, мы извлекли уроки и с нетерпением ждём матча», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч «Лестер Сити» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
- 3 ноября 2021
-
22:09
-
22:06
-
22:06
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:14
-
21:09
-
21:09
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:05
-
18:59
-
18:44
-
18:38
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:45