«Я тренер, а не сторожевой пёс». Аллегри — о решении закрыть игроков «Ювентуса» на базе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом» (4:2) рассказал о решении закрыть футболистов на базе туринского клуба.
«Я тренер, а не сторожевой пёс. Утром 1 ноября мы заселились на базу, провели тренировку, а 3 ноября я дал игрокам выходной в качестве приза. Все свободны. А в четверг мы вновь встретимся и потренируемся. Потом у нас будет два дня на подготовку к трудному матчу с «Фиорентиной», — приводит слова Аллегри TuttoJuve.
Напомним, ранее Аллегри решил закрыть игроков «Ювентуса» на базе клуба с 1 по 6 ноября. Причиной изменения тренировочного плана стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах.
Накануне «Ювентус» обыграл «Зенит» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия), завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
- 3 ноября 2021
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