Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я тренер, а не сторожевой пёс». Аллегри — о решении закрыть игроков «Ювентуса» на базе

«Я тренер, а не сторожевой пёс». Аллегри — о решении закрыть игроков «Ювентуса» на базе
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом» (4:2) рассказал о решении закрыть футболистов на базе туринского клуба.

«Я тренер, а не сторожевой пёс. Утром 1 ноября мы заселились на базу, провели тренировку, а 3 ноября я дал игрокам выходной в качестве приза. Все свободны. А в четверг мы вновь встретимся и потренируемся. Потом у нас будет два дня на подготовку к трудному матчу с «Фиорентиной», — приводит слова Аллегри TuttoJuve.

Напомним, ранее Аллегри решил закрыть игроков «Ювентуса» на базе клуба с 1 по 6 ноября. Причиной изменения тренировочного плана стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах.

Накануне «Ювентус» обыграл «Зенит» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия), завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Новость по теме
Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» в матче с «Зенитом» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021