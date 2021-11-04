«Шериф» — «Интер»: гости открыли счёт в матче

Сегодня, 3 ноября, проходит матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» — «Интер». Встреча группы D идёт на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия).

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович открыл счёт в матче. Артуро Видаль отборолся в чужой штрафной, далее сделал пас на радиус, где Брозович на ложном замахе обыграл защитники и низом пробил в самый угол ворот.

«Шериф» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Интер» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Реал» (6) и «Шахтёр» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Интер».