Хосеп Гвардиола: люди хотят, чтобы мы вели 4:0 или 5:0 после 20 минут, но это нереально

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:1).
«Я очень доволен. Мы хорошо сыграли. Мы пропустили ответный мяч, который немного выбил нас из колеи, но во втором тайме мы продолжили оказывать давление на соперника и забили заслуженные голы. Люди хотят, чтобы мы вели четыре или пять-ноль после 20 минут, но это нереально. Это сказка. Победа 5:1, которая была одержана две недели назад, отнюдь не гарантировала нам столь крупного успеха в новом поединке. Я очень доволен тем, как мы отреагировали на ответный мяч соперника, и нашей игрой в целом. Это очень непросто в этом турнире. Эта победа очень важна для нас», — передаёт слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Брюгге», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 4 очка.
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