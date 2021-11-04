«Зенит» отреагировал на слова Моуринью о пенальти в ворота «Зенита» и «Ювентуса»

«Зенит» отреагировал на слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью о пенальти, которые пробивали «Зенит» и «римляне» в матче с «Ювентусом».

Ранее Моуриньо в своём «инстаграме» выложил фотографии, на которых игрок римлян пробивает пенальти в ворота «Ювентуса», а футболист туринского клуба Пауло Дибала наносит одиннадцатиметровый удар по воротам «Зенита». Свой пост он подписал следующим образом: «Догадайтесь, какой удар перебили».

«Зенит» в своём «твиттере» отреагировал на слова Моуринью смайликом.

Вероятно, таким образом португальский специалист критиковал работу итальянских арбитров на матче «Ювентус» — «Рома» в Серии А, который состоялся 17 октября. Тогда под занавес первого тайма Тэмми Абрахам сравнял счёт, но за пару мгновений до этого прозвучал свисток – главный арбитр встречи зафиксировал нарушение со стороны голкипера туринцев Войцеха Щенсы в штрафной площади.

В конечном итоге исполнять пенальти вызвался полузащитник Жорден Верету, но не сумел с точки переиграть Войцеха Щенсны, упустив возможность отквитать пропущенный гол.

Игра между «Ювентусом» и «Зенитом» в Лиге чемпионов прошла 2 ноября и завершилась со счётом 4:2 в пользу итальянского клуба. В одном из моментов арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Зенита». К мячу подошёл Пауло Дибала, но не смог реализовать удар. После этого арбитр решил дать футболисту возможность перебить пенальти, поскольку игрок «Зенита» Вильмар Барриос забежал в штрафную раньше, чем был выполнен удар. Со второй попытки Дибала реализовал 11-метровый удар.