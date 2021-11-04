Магомед Оздоев вернулся в общую группу «Зенита»
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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев вернулся в общую группу команды.
«Пошёл первый день в группе», — написал Оздоев в «Твиттере».
Напомним, Оздоев получил травму на первых минутах матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1), который состоялся в конце июля текущего года. На 11-й минуте вместо 28-летнего хавбека вышел полузащитник Кирилл Кравцов. Позже у Оздоева было диагностировано растяжение связок коленного сустава.
Ранее Магомед Оздоев рассказал о восстановлении после травмы. Футболист заявил, что рассчитывает вернуться на поле в ноябре.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги Оздоев провёл 28 матчей, отдав три результативные передачи. В Лиге чемпионов Магомед сыграл пять встреч.
Новость по темеМагомед Оздоев: надеюсь в ноябре уже быть в общей группе
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