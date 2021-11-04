Эллардайс рассказал, кто идеально подошёл бы на пост главного тренера «Ньюкасла»

Известный английский специалист Сэм Эллардайс поделился мнением о ситуации с тренером «Ньюкасл Юнайтед». Ранее клуб, который приобрели инвесторы из Саудовской Аравии, уволил с поста главного тренера Стива Брюса. Пока неизвестно, кто сменит его в этой должности. Назывались разные кандидатуры, включая Унаи Эмери, Стивена Джеррарда и других специалистов.
«Я не думаю, что Стивен Джеррард на данном этапе согласится уйти из «Рейнджерс», они лидируют в своей лиге, побеждают каждую неделю. А в «Ньюкасле» придётся бороться за выживание. АПЛ — очень серьёзная и увлекательная лига, в ней хотят работать все. Я думаю, что однажды Джеррард захочет оказаться здесь.
Да, работа в «Ньюкасле» очень важная. Но зачем уходить из «Рейнджерс» и идти в «Ньюкасл» в переходный период? Даже если они решат потратить много денег, всё равно не смогут сделать это быстро из-за правил финансового фэйр-плей.
Я бы использовал такой шанс на месте Фрэнка Лэмпарда. Он отдохнул, набрался опыта во время работы в «Дерби», в «Челси». Если у клуба есть деньги, то для Фрэнка это идеальное место. Было бы здорово увидеть, как британский тренер возглавляет команду из Англии», — цитирует Эллардайса talkSPORT.
- 4 ноября 2021
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